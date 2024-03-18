盼加速行情落底 豐興鋼筋每噸降200元

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（中央社記者賴言曦台北18日電）豐興鋼鐵表示，鋼筋買盤持續觀望，等待行情止跌再進場補貨；為回應客戶期望，尋求加速鋼筋價格落底止跌，本週鋼筋買盤每噸調降新台幣200元，每噸1.92萬元。

豐興國內廢鋼收購價本週開平盤，維持每噸1.07萬元。豐興說明，國際廢鋼報價小跌，報價量也減少，且美國廢鋼頻頻釋放價格落底訊號，因此國內廢鋼收購價本週暫開平盤，觀望國際行情走勢。

型鋼產品因市場波動小，豐興本週續以平盤每噸2.67萬元開出。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼每噸跌至360美元，美國貨櫃廢鋼每噸報價跌至350美元，澳洲鐵礦砂每噸從116.55美元跌至101美元。

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豐興指出，因需求仍未恢復，中國鋼鐵成品庫存持續上升，降價求售壓力拖累成品價格，牽動鐵礦砂價格隨市場低迷情況再度大跌；但鋼廠自發性保價，使止跌訊號浮現，市場多空拉鋸，靜待工地用料需求回溫，提升動能。

國際廢鋼方面，豐興指出，美國廢鋼受土耳其壓低採購價及亞洲鋼價走跌影響，價格下挫；日本廢鋼因上週關東標招標下跌，且亞洲成品需求仍弱，本週跟進美國廢鋼，每噸下跌5美元。（編輯：張良知、張均懋）1130318