豐興廢鋼、鋼筋結束連3跌 本週開平盤

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（中央社記者賴言曦台北11日電）條鋼廠豐興連3週盤價下跌後，本週國內廢鋼收購價、鋼筋基價轉開平盤，每噸價格分別維持新台幣1.07萬元、1.94萬元；型鋼產品因市場波動小，本週續以平盤每噸2.67萬元開出。

豐興盤價由跌轉平，業者說明，國內廢鋼已連3週下跌，本週持平以觀察國際報價狀況；鋼筋連3週修正以反映國際原料走勢，本週隨國內廢鋼盤價開出平盤。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸跌至365美元，美國貨櫃廢鋼每噸跌至355美元，澳洲鐵礦砂每噸由115.7美元漲至116.55美元。

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豐興說明，中國鐵礦砂上週小漲，但鋼鐵成品庫存持續上升，主因是需求仍未恢復，降價壓力持續衝擊成品價格所致，後市靜待工地用料恢復正常，為市場挹注動能。

廢鋼方面，美國廢鋼受土耳其壓低採購價，及亞洲鋼價下跌影響，導致價格小跌，報價量也減少；日本廢鋼因亞洲鋼鐵成品需求偏弱，跟進美國廢鋼走跌，本週關東標招標為行情觀察重點。（編輯：張均懋、張良知）1130311