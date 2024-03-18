經濟部助工具機拓海外市場 提供20億融資支援及優惠

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（中央社記者劉千綾台北18日電）經濟部為協助工具機業者拓展海外市場，支援新台幣20億元融資優惠，辦理「機械（工具機）出口貸款方案」，提供廠商出口貸款資金，及核貸利率最高減1.08個百分點的利息優惠，執行期間2年。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，由於機械產業為產業發展基礎，不論是機器設備或是產品製造，機械均扮演重要角色，其中工具機更被稱為「機械之母」，為製造業中不可或缺的的一部分。

貿易署表示，近年來工具機業者面臨中美貿易衝突、地緣政治及供應鏈重組等重大挑戰，影響工具機整體產業發展，鑒於工具機在台灣產業發展的關鍵地位，推出機械（工具機）出口貸款方案，提供融資支援。

貿易署說明，透過提供中國輸出入銀行20億資金，減輕廠商利息負擔，以提振出口動能；「機械（工具機）出口貸款方案」，執行期間自113年3月15日至115年3月14日止。

輸銀是由政府出資成立的輸出入專業銀行，辦理專業性貿易融資、保證及保險等業務，主要任務是協助廠商拓展外銷市場，分擔貿易風險，促進經濟發展。（編輯：黃國倫）1130318