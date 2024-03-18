民間投資公共建設 財政部看好連4年破1800億元

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（中央社記者張璦台北18日電）台灣超額儲蓄過多，央行提出參與公共建設等解方。財政部今天表示，近3年民間簽約投資公共建設金額均突破新台幣1800億元，將持續優化促參制度與投資環境，並提供市場更多元的案源，並樂觀預期今年簽約金再衝破1800億元。

全民瘋搶ETF，專家認為這反映台灣閒置資金過多，央行針對解決超額儲蓄過多，提出3大解方，其中包含藉促參法2.0版加速民間參與公共建設投資，並引導保險業龐大資金投入國內產業及重要建設。

財政部推動促參司長李建賢今天在例行記者會表示，近3年各級機關鼓勵民間參與公共建設績效顯著，有別於過去歷年民間投資金額低於千億元、甚至僅數百億元的情形，自民國110年至112年止，民間簽約投資公共建設金額分別為1888億元、2828億元及1876億元，連續3年突破1800億元。

李建賢指出，這顯示各政府機關引進民間參與公共建設，已成為機關辦理公共建設的主要管道之一，對於減輕政府財政負擔、創造民間投資管道，具有相當的正面意義。

展望今年，李建賢表示，一般來說民參公建簽約旺季落在第4季，截至3月依據促參法辦理案件，就已簽約9件、金額56億元，議約中11件、金額66億元，合計超過120億元，同時，依其他法令辦理案件，已簽約7件、金額96億元，議約中12件、金額283億元，合計近380億元，再加計公告中、甄審中案源，看好民參公建簽約金有機會連4年突破1800億元。

媒體關切促參司如何進一步引導民間資金投入公共建設，李建賢表示，將持續優化促參制度與投資環境，並提供市場更多元的案源；111年12月立法院會三讀通過修正促參法部分條文，擴大民間參與公共建設類別，新增綠能、影視音、資源循環再利用等設施及數位建設。

同時，李建賢指出，為鼓勵各機關辦理民參案件，財政部依據「機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點」，對於個案簽約金額發放簽約獎勵金給主辦機關。

以去年績效計算今年將核發的獎金為例，中央各部會合計為2190萬元，各地方政府為2億4514萬元，共計核發2億6704萬元；其中以台南市政府7000多萬元最多。

李建賢表示，為讓簽約獎勵金達到實質的鼓勵作用，財政部已修法放寬簽約獎勵金的支用限制，除可作為個人獎金使用，另須由專責單位列帳控管及專款專用，將獎勵金運用於推動民參案件相關業務、團體或個人獎金、聘請約用人員酬金、地方政府赴國外行銷案件或觀摩優良案例等支出，可紓緩人力短缺問題，也能提供主辦機關更實質的獎勵及協助。（編輯：蘇志宗）1130318