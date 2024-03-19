米斯特20日掛牌上櫃 拚2年開百家門市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）以網路服飾品牌起家的米斯特將於20日以每股78元上櫃掛牌交易，董事長林瑞豪今天表示，今年計劃開設多品牌複合的大型街邊店及國際品牌選品店，朝2年達百家門市目標前進。

林瑞豪指出，米斯特持續投資智慧門市相關技術，例如RFID（無線射頻識別）可為每件商品分配獨立的身分識別，實現對商品流動的準確追蹤與管理，改變傳統的庫存和銷售流程。

為持續擴大品牌能見度、觸及不同消費族群，林瑞豪說，米斯特將積極與國際IP（智慧財產權）洽談授權，並與新銳潮流藝術家進行聯名合作。

米斯特成立於2010年，資本額新台幣1.39億元，營運項目以平價服飾、鞋款及配件為主，除了布局電子商務通路之外，2016年轉往實體店發展，截至今年1月底為止全台實體門市達67間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在多品牌展店與數位化管理的加持下，米斯特連續5年營收與獲利雙創新高。受惠於年節銷售旺季，今年2月營收8783萬元、年增78%；今年前2個月累計營收約1.5億元、年增1.4%。

法人分析，米斯特過去4年由電商轉往大型實體通路發展，疫情期間營收逆勢成長，加上精準商品開發控管、有效降低商品折價率、提高庫存週轉率，過去4年平均毛利率58.7%、居掛牌同業之冠，未來將朝向多品牌複合店發展，打造第二成長曲線，有助於推升長期評價。（編輯：林興盟）1130319