改裝櫃位加持 環球購物中心母親節前哨戰拚業績增1成

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（中央社記者何秀玲台北21日電）母親節旺季將至，冠德旗下小金雞環球購物中心為搶攻上半年最大檔期母親節前哨戰，迎4月連假旅遊和換季購物潮，3月28日起將推購物節檔期暖身，加上近30個新櫃登場，預計業績力拚成長10%，推升營運動能。

冠德為環球購物中心（Global Mall）最大股東，Global Mall目前全台共有8家店舖，今年前2月業績成長近5%。

Global Mall主管今天在媒體交流會上表示，今年前2月業績僅個位數成長，是因去年同期基期高，加上今年出國潮，不過積極搶軌道經濟發酵，車站型商場業績今年前2個月則有雙位數成長。

為推升營運動能，Global Mall今年3至4月再啟動春季改裝，共計引進近30個新櫃，有多家為全台首店或是新型態餐飲，及複合式潮流新櫃進駐。

其中以Global Mall店王新北中和改裝幅度最高，高達近15個櫃位，鎖定家庭親子及年輕客群，預計改裝後將帶動該櫃位業績成長超過5至10%，持續提升會員黏著度、擴大客群開口，為5月母親節節慶到來，全面挹注成長動能。

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另外，Global Mall主管指出，新北中和店隨著威秀影城及多家女裝網購品牌進駐，年輕客群成長快速，根據統計，2023年新北中和25歲以下的會員數及消費金額，年增幅度最大逾20%，因此今年改裝再添多家潮流服飾配件品牌。

Global Mall車站型店舖有板橋車站、南港車站、新左營車站與機捷沿線的桃園A8、A19、林口A9，則因應出遊旅客，主打多元快速、特色化餐飲美食。（編輯：潘羿菁）1130321