連鎖加盟春季展規模新高 鄭文燦：台灣不是只有珍奶

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（中央社記者劉千綾台北22日電）2024台北國際連鎖加盟大展春季展今天開幕，規模創史上最大。行政院副院長鄭文燦表示，人才、創業融資、數位轉型及國際化為今年關鍵字，去年服務業GDP為新台幣13兆元，占整體比重6成，盼台灣企業持續打拚、創新。

物價小組會議下午召開，鄭文燦受訪表示，會考慮通膨影響，降低物價上漲機會，行政院長陳建仁昨天已指示，大宗物資減稅措施展延至6月底，將在會議中充分討論。

鄭文燦致詞表示，台灣面臨少子化威脅，企業如何育才、留才和攬才為重點，鼓勵多運用僑外生，讓雙語人才落地。融資方面，年輕人透過創業將新產品推銷到全世界，也希望金融業多多幫忙。

談及數位轉型，鄭文燦表示，連鎖加盟品牌需要更好的管理，能夠提升效率、發揮綜效；台灣目前有2000多個品牌，如何讓品牌成為無形資產、並讓消費者認同也非常重要。

鄭文燦指出，台灣品牌透過展會平台、出國參展及與台商合作，可加快國際化腳步，「台灣不是只有珍珠奶茶，還有很多產品」。

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展望今年景氣，鄭文燦表示，今年經濟成長應可達3%，政府也努力將通膨控制在2%內，去年國內生產毛額（GDP）為23兆，服務業就占13兆，為整體比重的61%，象徵台灣人打拚和中小企業創新精神。

主辦單位表示，台北國際連鎖加盟大展春季展於22日至25日舉辦，今年共550個攤位、135個連鎖品牌進駐，創史上最大規模；4天展期預計新開超過1300家店面、創造近7000個就業機會，達成逾20億元加盟商機。（編輯：張良知）1130322