響應Earth Hour 超商雙雄逾萬據點關燈1小時

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（中央社記者江明晏台北23日電）超商雙雄今天晚間8時30分至9時30分，響應全球Earth Hour關燈1小時活動，統一超號召7-ELEVEN門市、關係企業等逾420個品牌，超過1萬個據點加入；全家將關閉全台超過4200店的店外招牌燈，預計節省近5500度電。

統一超商表示，連續3年參與全球最大環保節能行動「Earth Hour地球一小時」，今年為在地零售業者首度取得國際官方授權，成為台灣主辦方之一，號召7-ELEVEN門市、關係企業、政府單位、合作夥伴與公益團體等逾420個品牌加入。

統一超商指出，包括統一企業、7-ELEVEN、統一超商好鄰居文教基金會、康是美、高雄夢時代、統一時代百貨（台北店/高雄店）、星巴克、家樂福、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、二十一世紀、愛金卡等超過1萬個據點，將於今天晚間8時30分至21時30分共同關燈1小時，預估可累積超過1萬個小時的關燈時數。

全家便利商店也持續響應「Earth Hour關燈一小時」活動，同樣於今天晚上8時30分，關閉全台超過4200店的店外招牌燈，預計節省近5500度電、約2700公斤的碳排放量，以1棵樹1年吸收12公斤二氧化碳換算，相當於225棵樹木1年的吸碳量。

此外，今年全家身為Earth Hour官方授權單位歐萊德合作倡議夥伴，積極發揮通路影響力，號召9大關係企業與34個公益團體，透過關燈與日常的節能減碳行動，展現永續影響力。

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全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，響應政府2050年淨零轉型目標，全家還推出具有碳標籤和食品潔淨標章的永續土司，為蔬食者量身打造專屬鮮食品牌「植覺生活」，推廣低碳飲食等；根據內部統計，實施IoT能源管理系統加上節電地圖措施後，2023年「全家」店舖全年節省超過200萬度用電。

全家也在今年1月起，擴大至全台百餘店採購綠電，預計年底前擴增至全台千店，屆時每4至5間全家，即有一間使用綠電。（編輯：林克倫）1130323