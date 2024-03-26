路迦2023年虧損收斂 泰宗擬配息0.285元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北26日電）興櫃生技股、新藥公司包括路迦生醫、泰宗皆公告2023年財報。路迦虧損收斂，泰宗擬配現金股利新台幣0.285元。共信-KY則宣布通過PTS新藥回顧性研究計畫申請，今年第3季將公布結果。

路迦生醫公告2023年財報，營收2.31億元，稅後虧損新台幣4735.3萬元，每股稅後虧損1.28元，虧損幅度較2022年收斂。路迦表示，癌症細胞治療為核心事業，多年拓展免疫細胞癌症治療技術，在持續進行細胞治療臨床試驗下，2023年營運仍為虧損。

路迦也提到，為加速今年臨床試驗發展，以及加強技術門檻和拉大競爭優勢，擬申請辦理現金增資5000張，股本將增加0.5億元，每股暫訂發行價30元計算，籌資總金額約1.5億元，以投入研發費用。

泰宗也公告2023年財報，營收9.69億元，年增20.84%；稅後純益1857.4萬元，年增1.69%，每股純益（EPS）為0.35元。泰宗表示，2022年因有一次性的權利金收入墊高基期，若扣除此因素，2023年獲利年增高達7成，擬配發現金股利0.285元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望今年，泰宗表示，將持續開發或代理新品項，同時開拓海外市場，初期鎖定布局中國與東南亞，並調整推廣及銷售策略，包括善用經銷夥伴維護既有銷售通路、自有行銷團隊則專注於新市場拓展，以優化營收結構。

此外，癌症新藥開發公司共信宣布，開發的「微創靶向腫瘤消融治療」PTS抗癌新藥，其回顧性研究計畫獲得台北榮總核准，將於今年第3季完成報告，作為今年第4季開展的多國多中心惡性胸膜積液（MPE）臨床試驗支持性資料之一，對試驗開展計畫有顯著幫助。（編輯：楊蘭軒）1130326