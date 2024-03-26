愛比科技跨足AI翻譯 攜手台灣微軟拓市場版圖

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（中央社記者吳家豪台北26日電）看好AI（人工智慧）浪潮，視訊溝通設備廠商愛比科技今天發表AI即時語音摘要翻譯軟體，總經理李信宜指出，目前潛在客戶包括商用、醫療、媒體、教育等產業，將與台灣微軟教育團隊合作推廣，擴大市場版圖，全年營收成長可期。

李信宜表示，今天發表的AI即時語意摘要翻譯軟體，可提供即時逐字稿與即時翻譯字幕，快速轉化為重點摘要，能提升文書工作效率、節省工作時間，並導入訂閱商業模式。

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愛比科技董事長洪裕鈞說，旗下視訊協作攝影機系列產品深耕北美教育市場，疫後全球混合工作模式逐漸成為主流，愛比科技除了優化與升級產品，也積極進行軟體開發，期待能為公司營運注入新血。

受農曆春節期間工作天數減少、北美教育市場尚未啟動採購預算等因素影響，愛比科技2月合併營收約新台幣3497萬元，月減3.3%，年減5.3%；累計今年前2月合併營收7113萬元，較去年同期增加0.22%。（編輯：楊蘭軒）1130326