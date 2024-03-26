傳統型買氣回溫 1月外幣保單銷售開紅盤年增近5成

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（中央社記者謝方娪台北26日電）市場預期美國聯準會（Fed）下半年有望降息，美元傳統型保單買氣率先反映，澳幣傳統型及投資型保單業績也雙雙成長，帶動今年1月整體外幣保單新契約保費折合約新台幣292.4億元，年增近5成。

金管會今天公布，因美元利率續處高檔，市場資金多投入高利率美債，導致美元投資型保單買氣疲弱，今年1月美元投資型保單新契約保費僅0.81億美元，年減3成。

不過，因市場預期Fed今年將降息，促動美元傳統型保單買氣顯著回溫，今年1月美元傳統型保單新契約保費達8.45億美元，年增62%。

在美元投資型保單買氣疲弱、但傳統型保單銷售動能強勁下，整體美元保單1月新契約保費達9.26億美元，年增45%。

若觀察月變動，2023年12月美元投資型保單新契約保費為0.55億美元、美元傳統型保單新契約保費為5.41億美元，今年1月美元投資型及傳統型保單買氣均較去年底上揚，分別月增47%及56%。

澳幣保單方面，因消費者預期澳洲經濟將好轉，1月澳幣傳統型及投資型保單業績均開紅盤，根據金管會統計，今年1月整體澳幣保單新契約保費達0.12億澳元，相較2023年同期買氣翻倍。

其中，澳幣投資型保單新契約保費為0.05億澳元，年增25%，澳幣傳統型保單新契約保費為0.07億澳元，年增2.5倍。

外幣保單主要包括美元、澳幣及人民幣計價3種幣別，今年1月僅人民幣保單業績未能呈現正成長，金管會保險局副局長蔡火炎分析，主因可能與中國經濟表現不佳有關。

今年1月整體人民幣保單新契約保費為人民幣0.06億元，年減33%，其中人民幣投資型保單新契約保費為人民幣0.05億元，年減29%，人民幣傳統型保單新契約保費僅人民幣0.01億元，年減幅更高達5成。

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合計今年1月整體外幣保單新契約保費折合約新台幣292.4億元，年增49%，其中外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣26.94億元，年減27%，外幣傳統型保單新契約保費折合約新台幣265.46億元，年增高達67%。

展望後市，蔡火炎認為，今年1月壽險業外幣保單新契約保費貢獻整體新契約保費收入比重達43.88%，年增1.79個百分點，顯示外幣保單買氣回溫，但數據僅1個月業績，後續將持續觀察，看外幣保單買氣回升是否為趨勢。（編輯：潘羿菁）1130326