東台看工具機景氣下半年回溫 集團第2季起逐季看佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）工具機大廠東台董事長嚴瑞雄今天預期，台灣工具機產業景氣下半年逐季回溫，今年台灣工具機產業產值，力拚較去年小幅成長個位數百分比，今年東台營運可比去年成長，第2季開始業績逐季回溫。

2024台灣國際工具機展（TMTS 2024）今天起至31日在台北南港展覽館登場，嚴瑞雄中午接受記者短暫採訪。

談到全球工具機市場，嚴瑞雄表示，部分印刷電路板（PCB）設備廠商轉移到泰國，部分工具機台廠甚至部分中國工具機廠商，也從中國轉移至東南亞或是墨西哥布局。

談到工具機禁止出口至俄羅斯進展，嚴瑞雄表示，業界持續按照國際規範，禁止產品出口至俄羅斯；觀察中國和北美市場，嚴瑞雄表示，農曆春節過後中國市場客戶詢價狀況增多，北美市場景氣持穩，至於西歐市場景氣持平。

展望台灣工具機產業景氣，嚴瑞雄預期，上半年表現仍溫吞，預估下半年開始有機會逐季增溫，主要是禁止出口至俄羅斯市場，加上出口土耳其市場更加嚴格審查等因素影響，不過中小型利基市場起色較快，預期今年台灣工具機產業產值力拚較去年小幅成長個位數百分比。

嚴瑞雄指出，半導體應用有機會帶動工具機產業發展，東台持續布局。

展望今年東台集團營運，嚴瑞雄預估，今年東台營運可比去年成長，儘管去年下半年接單狀況不佳，影響今年第1季業績表現，「營收比較辛苦」，但第2季開始業績可逐季回溫，業績目標逐季成長。

在東南亞布局，嚴瑞雄表示，東台持續在泰國擴充印刷電路板設備接單，泰國和越南等工具機訂單逐步升溫，接單後並非立即貢獻營收，預期今年東台在東南亞接單可明顯成長。

嚴瑞雄透露，持續考察印度市場發展，不排除在印度設立據點，目前還在蒐集資料考量中。

觀察其他應用，嚴瑞雄表示，航太相關工具機產品，客戶詢價意願高，車用零配件相關工具機和泛用型工具機產品，訂單穩健。

東台此次參展整合機械設備及技術服務，展示各式智慧製造解決方案，涵蓋航太、能源、電動車、生醫、積層製造等產業解決方案。（編輯：張均懋）1130327