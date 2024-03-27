外資連3賣調節高息ETF 法人：後市關注美元走向

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（中央社記者吳家豪台北27日電）台股今天開高震盪，終場上漲73.63點，收在20200.12點，外資連續3個交易日賣超台股，今天賣超新台幣68.91億元，調節晶圓代工廠、AI（人工智慧）族群及高股息ETF（指數股票型基金），賣超聯電1.52萬張最多。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪分析，元大台灣價值高息ETF（00940）將於4月1日掛牌，募集資金超過1700億元，短線有助於帶動加權指數突破歷史高點20397點。由於市場對美國聯邦準備理事會（Fed）後續動向的看法不斷變化，投資人持續觀望，接下來若美元轉弱，才能吸引外資進場。

蔡明翰觀察，這幾天有ETF大量資金流入，台股轉弱風險不高，但清明節過後如果外資進場意願仍低，加權指數恐面臨較大壓力。

觀察外資今天動向，賣超晶圓代工二哥聯電1.52萬張居首，復華台灣科技優息（00929）1.43萬張排第2，賣超輝達AI伺服器供應商神達1.23萬張、位居第3名。其他入列前10名個股包括群益台灣精選高息（00919）、光寶科、晟銘電、上曜、群創、統一台灣高息動能（00939）、一詮。

外資買超個股集中在航運及金融股，第1名長榮航2.66萬張，第2名開發金2.1萬張，第3名中工1.96萬張，第4名鴻海1.22萬張，第5名中信金1.05萬張。

投信今天買超台股86.76億元，連續19個交易日買超，加碼神達2.74萬張最多，中信金1.53萬張居次，前10名還包括統一、大聯大、佳世達、寶成、聯電、神基、上海商銀、矽格。（編輯：楊蘭軒）1130327