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春節因素干擾 2月製造業景氣燈號改亮黃藍燈

2024/3/29 10:58（3/29 11:52 更新）
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圖為高雄市鹽埕區馬達製造業者工作情景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北29日電）台經院今天發布2月製造業景氣燈號，製造業雖受惠AI科技帶動需求，但2月因春節工作天數較少，影響原物料投入與需求面指標表現，2月製造業景氣信號值為11.82分、月減4.02分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。

台經院觀察國際情勢，美歐、日本及中國等製造業採購經理人指數仍低於榮枯線之下，加上2月表現較1月略遜色，顯示全球製造業景氣雖有改善，但仍未脫離緊縮。

國內製造業方面，台經院表示，雖受惠於AI與快速運算等新興科技，帶動需求增加，不過，2月適逢春節，工作天數縮短為15天，進口、外銷訂單及生產指數等年增率出現由正轉負，出口年增率縮小，影響原物料投入與需求面指標表現。

台經院指出，製造業景氣信號值由今年1月的15.84分，減少4.02分到2月的11.82分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。

進一步觀察細部產業，在電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端服務需求增溫，加上東南亞網路設備升級需求推升伺服器等產品買氣，出口年增率持續擴大，不過手機、筆電等訂單減少與春節因素，生產年增率轉弱，2月電腦、電子產品及光學製品業的產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈，轉為持平的綠燈。

台經院指出，若排除春節因素，今年1到2月平均信號值為13.83分，較2023年同期增加3.52分，燈號則維持在景氣持平的綠燈，顯示今年前2個月國內製造業表現已較去年明顯改善，不過，各產業復甦力道仍有落差。

展望未來，台經院表示，美國進出口訂單指數皆較1月數值明顯回升，且處於擴張區問，加上預估美國將降息3碼，美國聯準會與國際預測機構都上修美國今年經濟表現；日本央行結束17年負利率政策，將有助於日本經濟溫和成長，中國在工業增加值和出口持續成長，經濟復甦跡象轉強。

台經院表示，國內製造業按外銷訂單動向及生產動向指數觀察，3月數值將較2月增加，顯示3月製造業表現將優於2月。不過，未來仍須留意中國經濟復甦力道、歐美利率走勢、地緣政治等不確定因素，是否對台灣製造業產生衝擊。（編輯：張均懋）1130329

#AI
#景氣燈號
#製造業
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