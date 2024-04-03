花蓮地震釀災保險業清查 30家國銀提供天災低利貸款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）花蓮東部外海今天上午發生芮氏規模7.2地震，金管會第一時間責成財團法人住宅地震保險基金主動與震區縣市消防局聯繫並了解災情，並請銀行業以主動關懷態度對受災借戶提供協助。

花蓮東部外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感，截至下午4時30分止，全台災損傷亡共9死、821傷、127人受困，花蓮地區災情嚴重。

金管會說明，地震發生後第一時間已責成財團法人住宅地震保險基金主動與震區縣市消防局聯繫並了解災情，並於中央災害應變中心成立後，進駐應變中心以了解最新災情，地震基金並依緊急應變作業流程召開內部會議，啟動緊急應變機制、召開緊急會議，並請所有簽單保險公司就損失進一步清查了解。

金管會提醒已投保住宅地震保險的民眾，若住家建築物遭受損失，可通知各地產險公司或地震保險基金，受理後將儘速派員查勘鑑定損失程度。

金管會表示，台灣住宅地震保險制度自民國91年4月1日起實施，提供民眾基本地震保險保障，截至今年2月底止，台灣地區已逾352萬戶投保住宅地震基本保險，投保率為37.92%，仍有逾6成屋主尚未投保，建議屋主提早投保以獲得基本保障。

金管會指出，民眾若需進一步了解住宅地震基本保險內容或投保程序，可洽地震保險基金或逕洽各產險公司或產險公會了解。

除了保險業外，為協助受災居民進行災後重建，金管會已請銀行注意地震後因應措施，以主動關懷態度對受災借戶提供協助。

金管會彙整30家本國銀行提供的天然災害低利融資方案並公告於金管會網站，包括個人、房屋貸款及企業受災貸款等，民眾若有融資需求，可依彙整表所列各銀行提供的聯絡電話逕洽申辦。

金管會指出，各目的事業主管機關或地方政府針對此次地震若有其他政策性融資措施，金管會也將協助協調各銀行配合辦理。

另因應清明連假來臨，金管會已請各保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連假期間保持服務電話暢通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會指出，保戶在連假期間針對保險相關事項詢問、理賠申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供的免付費服務電話洽詢，各保險公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。

各保險公司、財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金連假期間服務電話一覽表已分別登載金管會網站、產險公會及壽險公會網站，保戶可至網站查詢、預先下載或抄錄以備不時之需。為確保資安無假期，金管會已責成各保險公司加強資安防護作業，避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。（編輯：黃國倫）1130403