更多編輯台推薦新聞：
地震後能爬山嗎？國家公園署：地質不穩定強烈建議避免
生活

地震後能爬山嗎？國家公園署：地質不穩定強烈建議避免

花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災
國際

花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家為台灣募款賑災

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮
文化

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震東華大學理工一館實驗成果全燒光 財損估4億
首頁 / 產經
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震8/300
首頁 / 產經

地震保險基金在花蓮吉安 成立住宅保險理賠服務中心

2024/4/4 19:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）花蓮近海強震造成民眾傷亡、多處房屋倒塌，地震保險基金今天表示，為因應本次花蓮地震災情，已於花蓮縣吉安鄉成立「住宅地震保險災區聯合理賠服務中心」，供民眾報案或查詢。

地震基金透過新聞稿說明，民眾投保住宅地震保險的住宅建築物若有損壞，可向災區聯合理賠服務中心或所投保的產險公司報案，保險公司會立刻派員前往處理；受災民眾若不確定投保的產險公司名稱、或是否已投保，可直接至附近的災區聯合理賠服務中心服務櫃台查詢。

地震基金指出，住宅地震保險承保的住宅建築物，如因地震而致全倒或政府機關通知、命令或逕予拆除者，保戶請連絡投保的產險公司，可先獲得臨時住宿費用新台幣20萬元的補償。

此外，民眾如欲詢問住宅火災及地震基本保險理賠或承保相關問題，除可連絡各產物保險公司或地震保險基金之外，亦可向中華民國產物保險商業同業公會洽詢。

地震基金指出，聯合理賠服務中心地址為花蓮縣吉安鄉自立路二段54號，電話03-856337。（編輯：林克倫）1130404

#花蓮地震
#花蓮縣
#地震保險基金
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮強震 蔣萬安捐1個月薪資賑災
172.30.142.209