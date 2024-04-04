地震保險基金在花蓮吉安 成立住宅保險理賠服務中心

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（中央社記者曾智怡台北4日電）花蓮近海強震造成民眾傷亡、多處房屋倒塌，地震保險基金今天表示，為因應本次花蓮地震災情，已於花蓮縣吉安鄉成立「住宅地震保險災區聯合理賠服務中心」，供民眾報案或查詢。

地震基金透過新聞稿說明，民眾投保住宅地震保險的住宅建築物若有損壞，可向災區聯合理賠服務中心或所投保的產險公司報案，保險公司會立刻派員前往處理；受災民眾若不確定投保的產險公司名稱、或是否已投保，可直接至附近的災區聯合理賠服務中心服務櫃台查詢。

地震基金指出，住宅地震保險承保的住宅建築物，如因地震而致全倒或政府機關通知、命令或逕予拆除者，保戶請連絡投保的產險公司，可先獲得臨時住宿費用新台幣20萬元的補償。

此外，民眾如欲詢問住宅火災及地震基本保險理賠或承保相關問題，除可連絡各產物保險公司或地震保險基金之外，亦可向中華民國產物保險商業同業公會洽詢。

地震基金指出，聯合理賠服務中心地址為花蓮縣吉安鄉自立路二段54號，電話03-856337。（編輯：林克倫）1130404