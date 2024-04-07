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車貸族達34萬人創疫後新高 平均每人借57.3萬元

2024/4/7 09:20
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（中央社記者羅元駿台北7日電）聯徵中心發布最新統計，截至今年1月，個人車貸總人數為34.19萬人，創下2020年以來新高，平均每人車貸借款金額為新台幣57.3萬元，也創下統計以來新高。

根據聯徵中心車貸統計說明，資料來源為授信餘額月報資料，並加總計算個人所有的汽車貸款金額，若擔保品為車輛的短、中期放款，即定義為個人汽車貸款。

車貸數量從2020年約32萬筆增長到2024年1月約34萬筆，呈現緩慢增長趨勢；平均貸款金額從2020年47.7萬元成長至2024年1月的57.3萬元，創下統計以來新高，而新增車貸中位數金額，則從65萬元上漲至75萬元。

二手汽車銷售業務認為，汽車貸款金額的提升，實際上是反映車輛價格調漲，再加上疫情後延遲交車狀況獲改善，形成價量同步成長，帶動新車市場景氣，不過相對二手車則受到排擠效應，市況較差。

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另外，租賃公會也公告最新自律規範指出，各會員從事車輛交易業務應遵循4個事項，包含落實對客戶的徵授信管理、對委託廠商的監督管理機制、合理評估交易條件及額度、防範詐騙。

其中，評估交易條件部分，除評估客戶授信情況外，再依據往來車輛現況、廠牌、市場需求及車齡、配備等，整體評估後核定承作額度，惟承作成數不能超過往來車輛於評估後的市場價。（編輯：潘羿菁）1130407

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