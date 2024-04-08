經部估積體電路第1季產值由黑翻紅 全年正成長

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（中央社記者曾智怡台北8日電）受惠高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求不斷攀升，經濟部統計處表示，預期今年第1季積體電路業產值由黑翻紅，且在比較基數相對偏低下，全年產值皆可望呈正成長。

國內積體電路業產值自民國101年起連續11年正成長，在新興科技應用持續擴展下，111年產值達3兆7431億元，創歷史新高，但112年受全球通膨及升息影響，消費性電子產品需求疲軟，供應鏈進行庫存調整，全年產值年減12.9%，不過，產值規模3兆2612億元仍創歷史次高。

12吋晶圓代工是台灣積體電路業最重要的支柱，產值占比近7成。其中，IC設計112年產值6954億元、占比21.3%。

統計處指出，IC設計產值自108年第1季起連續14季正成長，111年第3季時不敵消費性電子產品市場買氣走跌，年增率由正轉負，大幅減少30.6%，但IC設計業者致力擴展晶片應用領域，持續研發高階技術晶片，於112年第3季產值減幅縮小至個位數，第4季更較其他積體電路業產品率先由負轉正，年增16.6%。

12吋晶圓代工112年產值2兆2181億元、占比68%。統計處表示，12吋晶圓代工產值106年突破兆元，111年更以45.4%的高速成長幅度，一舉突破2兆元關卡，去年則在全球景氣不佳下，中斷連續11年正成長，轉呈年減8.4%。

不過，在高效能運算與人工智慧的需求帶動下，產值減幅逐季收緩，112年第4季減幅已降至個位數。

8吋以下晶圓代工112年產值2027億元、占比6.2%。統計處指出，國際市場上成熟製程新產能不斷開出，以及陸廠的價格競爭，擠壓國內8吋以下晶圓代工之成長空間，加上產業鏈因應市況下滑而持續進行庫存調整，導致112年產值年減30.3%。

動態隨機存取記憶體（DRAM）112年產值464億元、占比1.4%。統計處說明，DRAM產值自111年第3季起明顯走跌，但112年第4季隨國際大廠積極控制供給，加上終端應用規格提升，推高記憶體容量需求，減幅由前3季平均年減6成，明顯收斂至年減17.4%。

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統計處表示，台灣積體電路112年直接外銷比率高達88.1%，出口金額1666億美元，年減 9.5%，其中以最大出口市場中國大陸與香港年減15.3%影響最鉅，但受惠全球供應鏈分散布局，帶動國內出口其他國家如印度年增137.5%、泰國年增21%、越南年增11.9%、美國年增8.2%、新加坡年增2.8%等逆勢成長，扺銷部分減幅。

統計處指出，受惠高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求不斷攀升，今年1月12吋晶圓代工產值已由負轉正，年增7.2%，IC設計也因業者旗艦級新品持續熱銷，年增14.5%，推升積體電路業產值年增8.4%，預期113年第1季產值年增率將由負轉正，且在上年各季比較基數相對偏低下，113年各季產值可望皆呈正成長。（編輯：楊凱翔）1130408