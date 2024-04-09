更多編輯台推薦新聞：
專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

儒鴻3月營收年增17.9% 廣越年減15.4%審慎看後市

2024/4/9 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北9日電）成衣大廠儒鴻公布3月營收，受惠部分訂單遞延，加上客戶拉貨動能回溫，3月營收新台幣28.21億元，月增29.34%、年增17.92%。

機能服飾及羽絨衣代工廠廣越3月營收7.65億元，月增4.26%、年減15.41%，預估下半年客戶庫存調整可望趨緩，對後市展望審慎看待。

儒鴻今年前3月營收76.32億元，年增17.47%。觀察3月營運，儒鴻表示，葉門叛軍持續在紅海攻擊商船，對部分設廠在約旦、埃及的成衣廠客戶出貨形成干擾，進而影響對儒鴻布的拉貨動能，使2月部分訂單遞延到3月。

儒鴻進一步指出，3月營運原先預期會更好，但在相同因素影響下，又有部分訂單會再遞延到4月，估計紅海危機結束前，遞延情況將持續存在，不過整體來看，第1季布料占營收比重約35%，3月進一步成長到4成，動能仍然強勁。

隨著時序進入第2季傳統旺季，儒鴻表示，接下來成衣出貨會成長，外發產能比重將超過3成，自有產能的稼動率也會到9成，預估第2季營收會較去年同期雙位數成長；上半年以通路商、小品牌客戶較有表現，雖然大型品牌客戶還在調整中，但下半年仍有機會正向發展。

廣越今年第1季營收23.65億元，年減10.99%；董事長吳朝筆透過新聞稿表示，第1季為廣越傳統淡季，營收對全年貢獻占比較低，廣越目前仍持續開發訂單中，今年也將新增新品牌客戶訂單。

吳朝筆指出，整體而言，今年上半年營運仍會受品牌客戶庫存調整影響，預估下半年庫存調整可望趨緩，對於整體營運展望審慎看待。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130409

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78