儒鴻3月營收年增17.9% 廣越年減15.4%審慎看後市

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（中央社記者賴言曦台北9日電）成衣大廠儒鴻公布3月營收，受惠部分訂單遞延，加上客戶拉貨動能回溫，3月營收新台幣28.21億元，月增29.34%、年增17.92%。

機能服飾及羽絨衣代工廠廣越3月營收7.65億元，月增4.26%、年減15.41%，預估下半年客戶庫存調整可望趨緩，對後市展望審慎看待。

儒鴻今年前3月營收76.32億元，年增17.47%。觀察3月營運，儒鴻表示，葉門叛軍持續在紅海攻擊商船，對部分設廠在約旦、埃及的成衣廠客戶出貨形成干擾，進而影響對儒鴻布的拉貨動能，使2月部分訂單遞延到3月。

儒鴻進一步指出，3月營運原先預期會更好，但在相同因素影響下，又有部分訂單會再遞延到4月，估計紅海危機結束前，遞延情況將持續存在，不過整體來看，第1季布料占營收比重約35%，3月進一步成長到4成，動能仍然強勁。

隨著時序進入第2季傳統旺季，儒鴻表示，接下來成衣出貨會成長，外發產能比重將超過3成，自有產能的稼動率也會到9成，預估第2季營收會較去年同期雙位數成長；上半年以通路商、小品牌客戶較有表現，雖然大型品牌客戶還在調整中，但下半年仍有機會正向發展。

廣越今年第1季營收23.65億元，年減10.99%；董事長吳朝筆透過新聞稿表示，第1季為廣越傳統淡季，營收對全年貢獻占比較低，廣越目前仍持續開發訂單中，今年也將新增新品牌客戶訂單。

吳朝筆指出，整體而言，今年上半年營運仍會受品牌客戶庫存調整影響，預估下半年庫存調整可望趨緩，對於整體營運展望審慎看待。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130409