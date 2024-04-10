台塑四寶首季轉盈獲利80億 台塑化每股賺0.53元最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北10日電）隨著下游需求逐漸復甦，台塑四寶擺脫去年第4季虧損陰霾，今年第1季歸屬母公司稅後淨利新台幣80.09億元，年增16.5%；其中，以台塑化每股稅後淨利（EPS）0.53元最高。

觀察3月營運，由於農曆春節過後，下游需求逐漸回溫，台塑四寶3月營收約1269億元，月增12.9%，年減5.1%，其中台塑、南亞、台化3月營收皆較2月雙位數成長。

觀察各公司表現，台塑3月營收176.59億元，受惠3月進入塑料需求傳統旺季，月增36.6%，但受到供過於求等因素等影響，年減12.2%；第1季營收481億元，年減7.9%，在轉投資收益及匯兌利益增加支撐下，每股盈餘為0.03元。

南亞3月營收215.3億元，受惠春節後下游迅速開工、積極備貨，月增28.8%，但電路板需求尚未復甦，聚酯產品售價低於去年，因此年減8.9%；第1季營收586.29億元，年減10.9%；獲利表現方面，EPS為0.16元，較去年第4季及同期皆有好轉。

台化3月營收300.76億元，月增17.1%，年增2.2%，主要受惠油價及原料成長上漲、下游開動率與需求好轉、同業減產推升部分產品行情上揚等因素激勵；第1季營收839.41億元，年增1.1%，EPS為0.26元，較去年同期轉正。

台塑化3月營收576.35億元，月增0.9%，但在烯烴事業與公用事業營業額皆較去年同期減少下，年減4.8%；第1季營收1711.96億元，年減7.3%，EPS為0.53元。

展望後市，台塑認為，第2季為石化原料需求旺季，且美國經濟成長維持強勁，中國也持續推出刺激經濟政策，台塑各項產品陸續取得印度BIS認證，有利增加外銷印度市場。

而近期中東緊張局勢升高，原油期貨價格衝破每桶90美元，有利支撐石化產品行情，台塑第2季開工率87%，高於第1季的84%，產銷量增加下，預期第2季營收及本業營運將優於第1季。

南亞展望第2季營運指出，受惠AI相關產品需求強勁，電子材料預估第2季營收會成長；化工產品在產銷恢復等因素支撐下，可望呈成長態勢；聚酯受惠部分產品進入旺季，加上爭取到客戶轉往美國當地採購的訂單，塑膠加工品在利基型產品銷量穩定成長及中國政府政策刺激下，營收可望增加。

整體而言，南亞表示，旗下電子、化工、聚酯、塑膠4大產業營收皆回溫，預估4月營收會比3月好，第2季會優於第1季。

台化表示，雖然第2季是傳統旺季，但今年市場仍不會有太好的表現；塑膠產品放棄紅海市場後，首季虧損已大幅減少，第2季還會再改善，纖維及紡織品市場也已見到曙光。

台化指出，芳香烴仍是第2季獲利的主角，PTA雖然下游開動率高，但產能過剩情況仍然嚴重，整體來看，在全產品售量及售價都有改善下，預估4月營收會優於3月，第2季比第1季好。

油價趨勢方面，台塑化認為，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）決定延長額外減產，各家機構預期第2季全球原油供給由過剩轉為短缺，包括國際能源署及摩根大通銀行，皆預估全球第2季每天供給短缺30萬桶，預期庫存從第2季開始去化。

另外，美國聯邦準備理事會（Fed）表示目前美國經濟持穩，今年稍晚會開始調降利率，未來利率若逐步降低，將可進一步帶動全球經濟成長及油品需求，油價可望保持穩健。（編輯：楊蘭軒、張良知）1130410