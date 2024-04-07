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台塑石化8日起 汽、柴油每公升各漲1角

2024/4/7 14:19
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（中央社記者江明晏台北7日電）台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自8日凌晨1時起，汽、柴油批售價每公升各調漲新台幣0.1元，市場零售價由加油站自行決定。

台塑石化指出，8日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95+無鉛汽油31.1元、98無鉛汽油33.1元，超級柴油26.9元。

台塑石化透過新聞稿表示，受到以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館，引發市場對中東衝突擴大的擔憂，以及石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）呼籲其成員國維持減產政策等因素影響，推升國際油價上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自8日凌晨1時起，分別調漲汽油、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：蘇志宗）1130407

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