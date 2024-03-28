回收廢電池珍稀元素 台塑生醫拚第3季蓋好試量產線

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台塑生醫積極耕耘循環經濟，除布局水資源高效再利用、煉油廢料處理、新能源回收及塑膠循環使用，在廢棄電池回收方面也有成果，目前實驗室級別的廢電池碳酸鋰回收率已逾8成，目標今年第3季建好回收的試量產線。

台塑生醫成立超過20年，布局範圍包含水資源高效再利用、煉油廢料處理、新能源回收、塑膠循環使用等；董事長王瑞瑜透過新聞稿表示，產業發展與環境永續一樣重要，從根本上改變產業對環境的影響，才能落實綠色循環經濟。

台塑生醫多年來陸續轉投資循環經濟相關事業，今年2月底投資成立凡立橙公司的寶特瓶智慧回收機，回收後的寶特瓶將可提供給同集團的南亞公司再製成聚酯塑料，另研發產出100%聚酯膜，並取得台日兩地20多項專利。

除了新投資的回收事業，台塑生醫旗下虹京資源也積極耕耘廢觸媒回收，觀察目前實際回收情況，釩鐵回收已逾269萬公斤，氧化鉬則超過568萬公斤。

台塑水科則已成為台塑集團水資源管理顧問，協助整合與優化工業用水，至目前已執行100多處的水質回收再利用計畫，客戶涵蓋石化、鋼鐵、電子、化纖與醫療等產業，年平均管理43.4億噸冷卻系統循環水，每滴水平均循環9次，年省逾120萬噸水。

除了積極回收天然資源，台塑生醫也將回收計畫放眼到新能源事業，2020年成立專案組研究鋰鐵電芯回收方式，目標將電池中的珍稀元素提煉出來，回收再利用。

台塑生醫暨台塑新智能總經理劉慧啟接受中央社記者電訪時指出，目前內部實驗室級別的廢電池碳酸鋰回收率已超過8成，純度達99.5%，預計今年第3季完成建置提煉回收廢電池珍稀元素的試量產線，下一步期盼取得相關認證後，最快明年下半年能在台塑新智能彰濱廠建設量產線。（編輯：蘇志宗、楊凱翔）1130328