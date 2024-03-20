年吞吐量逾6000萬噸 麥寮港配備全台首艘專業除污船

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（中央社記者賴言曦雲林20日電）台塑六輕工業園區內的麥寮港，號稱全台最深港，由於化學品及油品吞吐量大，為此備有全台首艘專業除污船，若船舶發生漏油事件時，可協助將海面上的燃油吸入船內，回收率最高達99%。

台塑麥寮港港域面積476公頃，是台灣最深港口，也是首座由民間投資開發興建的工業專用港。因為是工業區專用港，不對一般民眾開放，進入港口需有許可證才能進入，進入麥寮港形同「出國」。

台塑麥寮港有20座專用碼頭，2023年吞吐量逾6000萬噸達6133萬噸，進港船次達1916艘。主要貨物中，原油占35.8%、成品油28.6%、煤19.9%、化學品約10%，進港船次以化學品船最多，幾乎過半，成品油船則占28.2%。

正因化學品及油品吞吐量大，為了以防萬一，台塑在麥寮港備有專業除污船，採專利油水分離裝置，若船舶發生漏油事件，可將海面上的浮油吸入船內，回收率最高達99%。

台塑表示，2023年貨櫃輪天使輪在高雄港外海發生溢油事件時，該船也曾協助進行油污清除作業。

另外，六輕工業園區內同時有煉油廠、輕油裂解廠、汽電廠、發電廠、重機廠、鍋爐廠、矽晶圓廠及石化相關工廠，為因應外界對煙囪排放白煙帶來環境污染的誤解，台塑斥資約37億元，利用熱媒式氣體加熱氣設備，加熱煙囪後段尾氣，改善工廠排放白煙帶來的視覺污染。（編輯：黃國倫、楊凱翔）1130320