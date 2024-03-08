台塑餐飲產品含蘇丹紅被下架 台塑：非集團子公司

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）台中市食安處昨天查出台塑餐飲美食調理公司旗下共10種產品因使用蘇丹紅辣椒粉，被全面下架；台塑集團今天透過旗下台朔環保科技澄清，台塑餐飲不是台塑集團相關子公司，所有產品與台塑餐飲沒有任何代工、包裝等業務合作往來。

台塑集團中午透過子公司台朔環保科技發布澄清聲明，指台塑餐飲非屬台塑集團相關子公司，所有產品與台塑餐飲沒有任何代工、包裝等業務；台塑一向秉持食品安全謹慎的理念，對每一項產品做完整的檢驗及把關，提供消費者最優良、安全的食品。

台中市食安處昨天發布新聞稿表示，大肚區富達食品公司購入保欣公司問題辣椒粉約500多公斤，已使用約267.5公斤，生產台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包共10種，約7320.84公斤，售出約2829.3公斤給台塑餐飲美食調理公司，已通知全面下架停用。（編輯：張均懋、張良知）1130308