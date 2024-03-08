更多編輯台推薦新聞：
SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登國情咨文重點一覽 聚焦經濟墮胎權 批川普向俄低頭
首頁 / 生活
台塑
新聞專題
台塑1/260
首頁 / 生活

台塑餐飲產品含蘇丹紅被下架 台塑：非集團子公司

2024/3/8 13:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）台中市食安處昨天查出台塑餐飲美食調理公司旗下共10種產品因使用蘇丹紅辣椒粉，被全面下架；台塑集團今天透過旗下台朔環保科技澄清，台塑餐飲不是台塑集團相關子公司，所有產品與台塑餐飲沒有任何代工、包裝等業務合作往來。

台塑集團中午透過子公司台朔環保科技發布澄清聲明，指台塑餐飲非屬台塑集團相關子公司，所有產品與台塑餐飲沒有任何代工、包裝等業務；台塑一向秉持食品安全謹慎的理念，對每一項產品做完整的檢驗及把關，提供消費者最優良、安全的食品。

台中市食安處昨天發布新聞稿表示，大肚區富達食品公司購入保欣公司問題辣椒粉約500多公斤，已使用約267.5公斤，生產台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包共10種，約7320.84公斤，售出約2829.3公斤給台塑餐飲美食調理公司，已通知全面下架停用。（編輯：張均懋、張良知）1130308

台塑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台塑1月營收月增16.5% 台化期待3月迎春燕
172.30.142.20