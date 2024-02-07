台塑1月營收月增16.5% 台化期待3月迎春燕

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台塑四寶公告1月合併營收共新台幣1225.45億元，月增2.8%，年增1.1%。展望後市，因農曆春節影響工作天數，台塑預估第1季表現將與去年第4季持平，南亞估第1季恐小幅季減，台化期待3月迎春燕，台塑化則預估全球油價下檔有撐。

台塑1月營收175.16億元，月增16.5%，年增21.67%，主因有麥寮AN（丙烯腈）廠歲修結束，帶動出貨量增加，液碱及AE（丙烯酸酯）配合客戶船期安排，12月部分訂單延至1月交運。

南亞1月營收203.93億元，月增1.1%，年增0.5%，主要是巴拿馬運河乾旱，美國下游轉而在本土進貨，挹注南卡聚酯廠訂單增加；另客戶年終盤點結束後增加下單，也帶動電子材料訂單增加。

台化因PX（對二甲苯）自用增加減少外售、SM（苯乙烯）、PTA（苯二甲酸觸媒）下游需求減緩等因素影響，1月營收281.85億元，月減1.8%，年增10.2%。

台塑化因1月產品價量皆較去年12月走揚，帶動1月營收至564.51億元，月增2%，但年減7.36%，主因是煉油、烯烴事業額皆較去年同期衰退。

展望後市，台塑認為，雖然第1季適逢農曆春節假期，出貨天數比去年第4季減少，但預期春節過後下游加工廠將回補庫存，加上中國5日起全面降準2碼（0.5%），預期將帶動石化產品需求成長。

另外，台塑第1季歲修廠數比去年第4季減少，且高雄洲際二期碼頭新石化儲槽區2月開始運作，有助未來進口低價原料調配，降低成本，預估第1季營業額與去年第4季相當。

展望後市，南亞指出，電子材料因廠商仍以短急單取代常態性訂單因應需求，並嚴控庫存，預估2月及第1季營收略減；化工產品2月可望隨2EH（異辛醇）產線定檢完畢、德州EG1乙二醇廠重啟生產及近期價漲帶動營收成長；但因乙二醇需求減少，價格震盪持平等因素，第1季營收估持平。

聚酯產品因兩岸正逢2月春節假期，且第1季為聚酯粒傳統淡季，預估2月及第1季營收雙減；塑膠加工品2月雖會受春節假期等因素影響，導致營收減少，但隨著假期結束，預估第1季將在工程陸續開工下恢復成長。整體來說，南亞預估2月營收將呈現月減，第1季將較去年第4季略減。

台化認為，農曆春節假期對2月市況影響大，且觀察目前市況有改善跡象，仍期待3月春燕到來，希望第2季漸漸轉好；但地緣衝突是重大變數，會影響油價上漲，增加石化原料成本，影響長程運輸，除了運輸成本增加，也增添交期變數。

台塑化分析，近期中東地緣政治風險升高，產油國減產政策將持續支撐油價，2024年前3月部分石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）會員國每天自願減產220萬桶，1月初步數據顯示OPEC+有確實執行；而國際貨幣基金（IMF）上調今年經濟成長率，預期為油價提供下檔支撐。（編輯：趙蔚蘭、張良知）1130207