王永慶女婿簡明仁以岳母名捐建球場 翁章梁讚揚

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（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）台塑創辦人王永慶女婿簡明仁，以教育基金會名義捐贈嘉義縣立永慶高中光電風雨球場今天啟用，縣長翁章梁說，簡明仁以岳母之名將球場命名王楊嬌光電球場，孝心令人感動。

大眾教育基金會捐贈給永慶高中「王楊嬌光電風雨球場」，歷時1年4個月興建，今天啟用，翁章梁、民進黨籍立委蔡易餘、簡明仁等人出席，典禮在永慶高中熱舞社充滿青春與活力的精彩表演中揭開序幕。

嘉義縣政府表示，風雨球場的落成，為永慶高中師生打造了一座全新運動與學習場所；建造光電風雨球場經費高達新台幣2000萬元以上，除地面球場由體育署和縣府經費補助外，其餘費用全由大眾教育基金會負擔。

翁章梁致詞表示，簡明仁父親簡吉是台灣農民運動的重要人物，同時簡明仁也是王永慶女婿，簡明仁繼承了2名非常了不起長輩的偉大遺志，20幾年來持續關懷弱勢、支持偏鄉教育和回饋鄉里，並以岳母之名將球場命名為「王楊嬌光電風雨球場」，讓岳父、岳母共同守護一手創建的永慶高中，孝心令人感動。

永慶高中校長郭春松指出，未來這座球場太陽能板發電收益全數用於扶助弱勢學生教育、支持參賽相關用途，並作為簡吉和台灣農民故事展場，以及發展體育特色課程。（編輯：黃世雅）1130126