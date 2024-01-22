台塑收購台灣德亞瑪5成股權 擴大半導體產業布局

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台塑董事會今天通過以每股新台幣57.41元，取得台灣德亞瑪50%股權。台塑表示，台灣德亞瑪已在台灣半導體產業深耕逾30年，台塑深信該股權交易案完成後，能擴大台塑在半導體產業的布局，增添業績成長動能。

台塑今天發布重大訊息公告，董事會通過擬以交易總額5.74億元取得1000萬股台灣德亞瑪公司股票。

台塑表示，半導體是前景看好的產業，目前全球僅有日本德山等2家廠商可提供高純度電子級異丙醇（IPA），台灣德亞瑪已在台灣半導體產業深耕超過30年，特別在先進製程上，能提供不可或缺的高純度電子級IPA。

台塑指出，深信這次股權交易案完成後，除對台灣半導體產業發展有更好的貢獻外，也能擴大台塑公司在半導體產業的布局，增添業績增長的動能。

台灣德亞瑪成立於1996年8月，實收資本額2億元，為日本德山株式會社100%投資的子公司，主要從事半導體產業用高純度IPA及顯影液（TMAH）等有機化學品製造銷售。

台灣德亞瑪現行營運模式為自日本德山進口IPA及TMAH原料，於台灣廠區進行高純化製程，製造產品主要銷售給半導體等科技產業使用，目前在台灣營業據點為台北營業所、新竹廠及雲林廠3處。

台塑說明，2020年10月30日已與日本德山合資成立台塑德山，依合資契約規定，台塑德山應併購台灣德亞瑪；台灣德亞瑪成為台塑德山100%子公司後，台塑德山可利用台灣德亞瑪既有生產設備及銷售通路，整合台灣IPA業務，提升經營績效。（編輯：潘羿菁、張均懋）1130122