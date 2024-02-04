台塑石化：5日汽油不調整 柴油降1角

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台塑石化今天下午宣布，明天（5日）凌晨1時起，汽油批售價格不調整，柴油每公升調降0.1元。

台塑石化表示，受到香港法院下令清算恆大集團，中國房地產市場危機引發經濟衰退疑慮，以及市場傳聞以色列和哈馬斯的停火協議取得進展等因素影響，促使國際油價震盪走跌，惟均價仍高於上週。

不過，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力、亞洲鄰國最低價及農曆春節將至等因素後，台塑石化決定2月5日（週一）凌晨1時開始，調降柴油批售價格每公升0.1元，汽油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑石化直營加油站台亞石油油品牌告價最新如下，92無鉛汽油每公升29元、95+無鉛汽油30.5元、98無鉛汽油32.5元、超級柴油27.2元。（編輯：蘇志宗）1130204