台塑企業推輔導計畫 助麥寮40農戶取得有機驗證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北24日電）台塑企業位於雲林縣麥寮鄉的六輕工業園區，是全球最大單一石化園區。除了石化產品，台塑透過在地農漁業輔導計畫，協助當地農戶朝高值化發展，累計至2023年，輔導農戶數達4883戶，其中40戶通過有機驗證。

台塑1991年在麥寮投資新台幣9278億元，興建台灣第6座輕油裂解廠，簡稱「六輕」。六輕除了是台灣首座民營輕油裂解廠，也是全球最大單一石化園區，占地2255公頃，煉油廠年煉原油2500萬噸、輕油裂解廠年產乙烯293.5萬噸。

為確保環境資源永續管理，台塑設立環境監測中心，掌握園區40公里內的空氣品質，同時啟動節約用水、廢水、雨水貯留利用再生等措施，增添水資源利用效能，園區內的每滴水，最高甚至可使用12.9次。

除了發展循環經濟，為協助園區周邊農戶轉型，台塑企業2010年委託朝陽科技大學，在雲林縣進行農漁業輔導計畫，每年經費支出逾2000萬元，執行範圍包含麥寮、台西、四湖、大城、崙背、褒忠、東勢等7鄉。

台塑表示，區域內農民只要有耕種上的問題，都可就近洽詢，尋求協助；累計至2023年，台塑協助輔導的農戶達4883戶，其中40戶通過有機驗證、59戶通過產銷履歷認證，輔導農作物種達55種。

台塑進一步說明，在農產品部分，有機品項以葉菜類居多，部分還有小黃瓜、牛番茄等作物。

在漁業方面，截至2023年，輔導養殖戶達1024戶，並有113戶取得產銷履歷認證，養殖生物藥殘檢驗556件。

台塑企業安全衛生環保中心副總經理黃溢銓受訪表示，接受輔導的農戶，在花生等大宗作物的產量較當地平均多33%，文蛤產量則成長23%，銷售價格部分也較有優勢。

對於台塑提供的輔導計畫，在當地有超過30年養殖經驗的漁友李宗燦受訪表示，他不為企業背書，但仍想分享個人經驗，「台塑的確有幫助」。

除了協助農漁戶發展高值化產品，台塑2023年中在六輕內部設置生態化園區展示廳；台塑表示，園區內不僅有台灣藍鵲、小燕鷗、台灣旱招潮蟹在此繁衍，麥寮港下還有珊瑚生態系，台塑期待藉此向外界展示，麥寮園區對於空氣、水質的管理結果，印證工業與環境也能永續共存。（編輯：張良知）1130324