中國指標鋼廠5月開跌 業者：需求遞延但不悲觀

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（中央社記者賴言曦台北13日電）鋼鐵產業迎來第2季傳統旺季，但中國主力鋼廠寶鋼5月開下跌盤，市場憂心鋼市恐承受壓力。業者指出，研判第2季需求恐遞延，買氣在觀望市況，預估下半年才會陸續浮現，後市不悲觀；至於寶鋼開跌盤研判是為了加速落底，重建鋼市秩序。

中鋼預計下週召開盤價會議，討論5月盤價；然而寶鋼近日揭曉的5月盤價，除取向電磁鋼每噸漲人民幣100元外，其餘產品每噸調降100元到150元不等，為受中國低價鋼材侵擾的鋼市帶來壓力。

對於寶鋼5月跌盤的影響，中鴻鋼鐵接受中央社電訪時分析，雖然寶鋼開出跌盤，但由於中國內部鋼市行情較亂，寶鋼此舉研判是彰顯打擊規模較小的二、三級鋼廠擾市的決心，配合中國工信部重建市場秩序。

世界鋼鐵協會（worldsteel）日前發布短期需求預測（SRO）報告指出，在全球製造業動能加溫下，預期今年下半年起鋼鐵需求力道逐漸轉強，整體需求將較2023年增加3010萬噸，年增1.7%。

觀察近期原料走勢，4月初鐵礦砂每噸跌破100美元，使成本面失去支撐；中鋼指出，雖然原料價格走跌，但如果售價可望穩住，就可以創造利差空間，但關鍵還是要看需求。

在需求面部分，中鴻指出，觀察當前市況，由於全球仍處於高利率環境，導致第2季需求延遲；但需求不是不見，下游庫存也偏低，因此需求「一定在」，後市景氣也不悲觀。

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中鴻分析，美國聯邦準備理事會（Fed）降息時間點仍不明朗，加上中國低價鋼品持續干擾下，市場行情雜音不斷，各方都在等待塵埃落定及實際需求浮現；研判期間可能會有急單的情況出現，但急單現象其實不利鋼市穩定，因此買盤還是採取保守下訂的方式，因應目前充滿不確定性的市況。

中鋼認為，雖然中國經濟仍然有待進一步復甦，但觀察當地房地產「再壞也就這樣」；另外，官方也推出汽車、家電等設備的「以舊換新」方案，加上人民幣12兆的建設支出計畫，如果相關措施都有落實，預估可望抵銷不利因素。（編輯：張良知、郭無患）1130413