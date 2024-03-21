提振市場信心 中鴻4月內銷產品全面開平盤

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（中央社記者賴言曦台北21日電）中鴻今天召開盤價會議，決議4月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅產品開平盤，5月外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

針對盤價，中鴻說明，農曆春節過後，中國需求復甦偏緩，導致鋼材市場非理性回檔，但3月中旬起，中國多地鋼廠推出「限價不跌」政策，並展開控產措施以因應超跌，顯示成本壓力下已無修正空間，鋼價勢必有撐。

中鴻指出，考量終端需求將陸續復甦，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，這次盤價保持平穩。

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另觀察整體鋼市場，中鴻指出，中國兩會工作報告延續追求經濟穩定的基調，官方設定GDP成長目標維持5%，並將開始連續數年發行超長期特別國債，用於重大項目建設，2024年先發行人民幣1兆元。

此外，中國國務院3月部署大規模設備更新，展開「以舊換新」行動方案，涉及範圍包含工程與農業機械、汽車、家電等方面，市場規模估計逾人民幣5兆元，將持續推動鋼材需求復甦，預估有利亞洲鋼市穩健發展。（編輯：張均懋、楊蘭軒）1130321