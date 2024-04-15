捍衛監理信譽 金管會主管級全簽切結聲明無赴大香山

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（中央社記者謝方娪台北15日電）有媒體引述不具名人士說法影射金管會官員赴大香山招待所唱歌，引起金管會主委黃天牧高度重視，一早請政風室徹底清查，確定金管會及各局主管人員全無赴大香山招待所唱歌或不當飲宴應酬。

近日準行政院長卓榮泰將陸續公布內閣新人事，財金首長傳聞紛飛，14日深夜有媒體引述不具名人士說法，影射金管會官員赴大香山招待所唱歌，引起高度關注，黃天牧今天一早即指示金管會政風室，此事攸關監理單位聲譽，必須就此事徹底清查是否屬實。

經過金管會及各局政風室啟動了解，確定金管會及所屬各機關各級主管人員並無所謂赴大香山招待所唱歌或不當飲宴應酬情事。

對於此事，金管會各局科長級以上人員均已簽畢說明書，向政風室表明並無參與大香山招待所唱歌或不當飲宴應酬情事。除了金管會及各局政風室啟動清查外，金管會各處室主管也全面啟動清查，確定無媒體指涉情事後，向黃天牧報告。

官員表示，此事攸關金管會及各局聲譽，黃天牧對此相當重視，今天上午政風室就媒體報導全面啟動清查，黃天牧亦指示政風室就此事徹底了解；若無，自然必須趕快對外澄清，以維護監理信譽。

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官員指出，公務員須遵守公務員廉政倫理規範及公務員服務法規定，政風室日常均有在主管會報會議適當提醒，要求金管會所有職員不要接受和職務上利害關係人餽贈財務，也不要參加不當營業應酬。

官員說，黃天牧相當重視監理紀律，在金管會主管會報會議也經常提醒主管及所有職員一定要恪遵此規定，絕對不可涉及職務上利害關係人，包括廠商及業者等營業應酬或受贈財務。（編輯：潘羿菁）1130415