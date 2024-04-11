政府研擬打詐專法 強化法源助力銀行通報可疑帳戶

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（中央社記者謝方娪台北11日電）政府部會研擬打詐專法，力拚4月底前送立法院審議。根據目前規劃，打詐專法可望賦予銀行明確法源依據，若有符合可疑交易態樣的帳戶，銀行可先通報警政單位，由警政單位評估是否有必要進一步控管，以加速防詐效率。

立法院財政委員會今天下午赴金管會，考察金管會督導銀行運用科技防詐辦理情形。

對於立委關注打詐專法中金融面措施，金管會主委黃天牧表示，對疑似不法或顯屬異常交易的帳戶，目前雖有相關辦法供銀行執行，但銀行法第48條明定，若非法律另有規定等4種情形下，銀行對客戶存放款或匯款等有關資料負有保密義務。

黃天牧指出，未來打詐專法實施後，可望給銀行明確法源依據，在特定情形下，讓銀行可以打詐為優先，即對於配合相關部會辦理的防詐作為，訂定對第三人可能產生財務上的免責規定，有利銀行行員有法源依據執行防詐措施。他表示，金管會希望給銀行行員好的法律條件，配合政府打詐。

銀行局官員會後受訪表示，現行銀行法授權訂定的「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」規定，當銀行查證到帳戶有不法情事時，可通報司法警察機關，但銀行認為「查證不法」並非銀行權責內可認定的事，且過往銀行評估有可疑交易表徵的帳戶，通報給警政單位後，若無受害人，警政單位也難以處理。

官員指出，實際上，待警政單位向銀行調資料，已是有人受騙的時候了，隨詐騙案件攀高，為和詐騙集團搶時間，若銀行可在發現可疑帳戶時，即先將相關資料提供警政單位，可望加快打詐效率。為避免抵觸銀行法第48條保密義務，打詐專法正規劃建立明確法源依據，解決原先銀行法授權子法法據不足的疑慮。

官員表示，防詐講究時效，若打詐專法賦予銀行明確法源依據，可讓警政單位更早取得資料，進而評估有無必要作進一步控管。若打詐專法正式通過，金管會會配合訂定授權子法，明確銀行對於「可疑帳戶」的定義。

另一方面，今天也有立委關注，能否兼顧打詐與便民，對於不可疑交易適度放寬轉帳規定。

銀行局官員指出，銀行客戶設定約轉帳戶時，銀行僅能看見帳號、無法看見戶名，沒有戶名，銀行難以判斷該帳戶是否可疑，即便客戶是轉帳到自己在他行的帳戶，銀行也無法得知。

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為防堵詐團利用約轉功能移轉金流，財金公司建置約定轉入帳號灰名單通報平台，但受款行也僅能回報該帳戶被多少人設為約定轉入帳戶，並無法揭露戶名。

官員坦言，戶名屬於個資，是否能揭露戶名、打詐專法能否處理，目前都還在討論中；即使法律面問題可解決，還要思考基礎建設能否配合，若要新增受款人戶名欄位，會牽涉財金公司匯款系統修改，且ATM轉帳是否要輸入戶名、戶名必須輸入全名或能接受簡稱等，技術面如何執行，都要納入評估。（編輯：楊凱翔）1130411