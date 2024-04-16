更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
郭智輝掌經濟部 職涯超斜槓跨足養殖業、當過郭台銘司機跟翻譯
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

中東局勢緊張衝擊 台股盤中跌逾500點摜破2萬點大關

2024/4/16 10:50（4/16 11:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北16日電）中東地區局勢緊張，重創國際股市，台股在電子、金融及傳統產業股全面下挫，盤中指數大跌逾500點，摜破2萬點大關。

至10時40分，台股加權指數重挫497.89點，達19951.88點，成交值新台幣2980億元。

台積電開低走低，跌破800元關卡，下探786元，大跌20元，市值縮水5187億元，滑落至20.38兆元，影響大盤163點。

鴻海、聯發科、信驊、大立光等權值、高價股也紛紛下挫，弘塑跌破1000元大關，台股剩「14千金」。電子類股指數大跌逾2.5%。

傳產股僅水泥類股相對抗跌，其餘食品、機電、電纜等類股指數重挫逾1%，塑膠、橡膠、汽車、營建和航運類股指數下挫逾2%，金融類股指數也下跌近2%。（編輯：張均懋）1130416

#鴻海
#台股
#台積電
延伸閱讀
股匯雙殺 新台幣早盤摜破32.5元關卡改寫近8年新低台股第1季散戶成交逾487萬 創統計以來新高儲能、低碳水泥布局發酵 台泥盤中抗跌
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股第1季散戶成交逾487萬 創統計以來新高
172.30.142.110