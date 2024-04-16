中東局勢緊張衝擊 台股盤中跌逾500點摜破2萬點大關
2024/4/16 10:50（4/16 11:09 更新）
（中央社記者張建中台北16日電）中東地區局勢緊張，重創國際股市，台股在電子、金融及傳統產業股全面下挫，盤中指數大跌逾500點，摜破2萬點大關。
至10時40分，台股加權指數重挫497.89點，達19951.88點，成交值新台幣2980億元。
台積電開低走低，跌破800元關卡，下探786元，大跌20元，市值縮水5187億元，滑落至20.38兆元，影響大盤163點。
鴻海、聯發科、信驊、大立光等權值、高價股也紛紛下挫，弘塑跌破1000元大關，台股剩「14千金」。電子類股指數大跌逾2.5%。
傳產股僅水泥類股相對抗跌，其餘食品、機電、電纜等類股指數重挫逾1%，塑膠、橡膠、汽車、營建和航運類股指數下挫逾2%，金融類股指數也下跌近2%。（編輯：張均懋）1130416
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