台股回神上漲逾300點 法人：關注台積電法說會

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（中央社記者何秀玲台北17日電）美股反彈，加上台積電回神穩軍心，台股揮別昨天重挫陰霾，重登2萬點，重電族群再度為市場焦點，多檔強攻漲停；法人表示，本週四台積電將召開法說會，市場樂觀看待釋出亮眼展望。

台股今天最高來到20264.99點，終場收20213.33點，上漲311.37點，漲幅約1.56%，成交值新台幣4042.74億元。

台積電重新站上800元關卡，收在804元，上漲16元。鴻海收在146.5元，漲5.5元，聯發科收在1050元，下跌5元，信驊上漲145元，收在3160元，世芯-KY上漲70元，收在2900元，整體電子類股指數上揚1.77%。

重電族群多檔漲停，包括中興電、華城、大同，亞力漲逾8%；電纜股的大亞、華榮、宏泰、億泰、榮星、合機等漲停。

散熱雙雄雙鴻與奇鋐漲幅分別為7.97%、5.28%。

CoWoS概念股今天也表現不俗，弘塑以1110元的新高漲停，志聖最高來到137.5元，最後股價收134.5元，漲幅逾6%，鈦昇和辛耘漲幅約在4.86%至6.76%。

傳統產業股水泥、食品、紡織、造紙、鋼鐵、橡膠、營建、觀光等類股指數上揚。（編輯：張均懋）1130417