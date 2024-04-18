國巨看3應用復甦迎AI需求 估第2季營運小幅季增

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）被動元件大廠國巨今天下午表示，個人電腦、智慧型手機、消費電子等應用有復甦跡象，預期第2季營收、毛利率和營益率均可小幅季增，國巨也準備好迎接人工智慧（AI）強勁市況。

國巨下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，展望第2季營運，國巨執行長王淡如表示，個人電腦、智慧手機、消費電子等3大應用有復甦跡象，預期第2季包括營收、毛利率和營益率，都會較第1季成長低個位數百分比。

展望第2季產能利用率，王淡如預期，國巨第2季標準品產能利用率可望小幅季增，預估落在50%，特殊品稼動率可小幅季增，大約在70%以上。

觀察訂單出貨比（B/B ratio），王淡如指出，目前國巨在特殊品與標準品的訂單出貨比，都在1左右。

國巨說明，現階段整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，但預估客戶端庫存調整將在第2季結束，供應鏈庫存持續趨向健康水位，持續密切關注市場狀況，並樂觀看待AI應用營運動能及展望。

法人問及人工智慧（AI）應用，王淡如指出，AI市況需求強勁，國巨具備完整產品線，已準備好迎接強勁市況。

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國巨下午也公布第1季營運成果，合併營收新台幣285.05億元，季增4.2%，較去年同期增加9.2%，第1季稅後淨利46.09億元，季減2.9%，較去年同期增加11.6%，單季每股稅後純益11.02元。

國巨第1季毛利率33.8%，季減0.7個百分點，年增0.8個百分點，第1季營業利益49.64億元，營益率17.4%，季減1.1個百分點，年減1.5個百分點，第1季匯兌收益2.76億元，利息淨收入5.18億元。（編輯：楊蘭軒）1130418