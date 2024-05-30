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國巨股東會通過派利22元 陳泰銘：今年營收獲利成長

2024/5/30 09:45
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）被動元件大廠國巨今天上午在新北市深坑舉行股東會，通過配發現金股利新台幣20元及股票股利2元，並順利改選9席董事，董事長陳泰銘表示，今年要達成年度營收和獲利目標，持續擴展歐美日等高階市場，回歸營收和獲利成長模式。

國巨股東會改選6席董事和3席獨立董事，6席新任董事當選人包括陳泰銘、總經理和執行長王淡如、王金山、楊世緘、顏慶章、蔡淑貞，獨立董事當選人李振齡、林宗聖、林來福。

展望庫存管理和產能規劃，陳泰銘表示，國巨要按照營收目標控管費用支出，透過彈性採購策略與產能規劃，達到高效率庫存管理。展望未來併購方向，陳泰銘指出，國巨持續整併新事業，將新併購業務整合納入集團運作。

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展望應用市場，陳泰銘表示，國巨持續擴展高階市場，提升利基產品比重，除了在全球前三大的電阻、電容、電感等被動元件外，產品組合也擴及到保護元件、無線模組和感測器等，鎖定車用、工控、航太、醫療、人工智慧（AI）、5G、物聯網（IoT）等應用。

國巨表示，儘管市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素仍高，但客戶端庫存持續趨向健康水位，持續關注市場動態，並適度調高產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。（編輯：楊凱翔）1130530

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