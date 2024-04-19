台積電法說失靈 台股重挫逾400點失守2萬大關
2024/4/19 09:11（4/19 09:24 更新）
（中央社記者江明晏台北19日電）台積電法人說明會後，ADR重跌4.86%，台股今天開盤直接摜破2萬點大關，早盤指數重挫逾410點，下探19890點附近，台積電下跌36元，至768元，跌幅4.48%。
至9時1分，台股加權指數下跌387.8點，至19913.4點，代表中小型股票的櫃買指數下跌逾1%。
權值股腿軟，台積電今天早盤挫逾4%，鴻海下跌約1%，聯發科下跌近3%。（編輯：張均懋）1130419
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