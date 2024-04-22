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台股上沖下洗 終場跌115點收19411點守住季線

2024/4/22 14:14（4/22 14:24 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天上沖下洗，高低震盪逾300點，早盤權值股台積電翻紅，塑化、金融及營建類股撐盤，加權指數彈百點衝上19695點，不過台積電再度翻黑，AI類股熄火，大盤走弱下探19395點，終場跌115.9點，收在19411.22點，跌幅0.59%，守住季線約19266點。

台股今天成交金額達新台幣4808.58億元，電子類股指數今天下挫1.48%，成交比重約49%。塑膠類股指數漲4.04%，金融類股指數上揚1.76%，航運類股指數漲0.93%。

晶圓代工廠台積電18日法人說明會下修半導體展望，今天再現賣壓，終場下跌1.07%，收742元，成交量超過4.63萬張。聯發科跌2.72%，聯電挫0.41%。

人工智慧（AI）概念股熄火，廣達開低走低，終場下跌4.76%，收在230元。緯創下挫5.65%，收108.5元，緯穎、勤誠今天終場分別重挫6.7%、8.23%，收2160元、251元。

重電四雄全面收黑，華城打入跌停824元，亞力挫逾8%、收151.5元，中興電跌逾6%、收185元，士電終場挫逾4%，收314元。

塑化類股台塑終場漲3.87%，收在69.7元；南亞漲4.18%，收57.3元。

富邦投顧指出，台股短線技術面不佳，多方信心受影響，加上外資賣超與地緣政治衝突未平，大盤持續修正整理格局。（編輯：張均懋）1130422

#富邦投顧
#台股
#晶圓代工廠台積電
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