廣達：GB200伺服器估9月量產 在美國德國續擴廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北23日電）代工廠廣達資深副總經理暨雲達科技總經理楊麒令今天說，輝達新款人工智慧（AI）伺服器GB200需求量很大，預計9月量產，廣達今年持續擴充美國和德國組裝廠，資本支出比去年增加蠻多，今年伺服器出貨將逐季增溫。

楊麒令今天出席2024國際超大型積體電路技術研討會接受媒體採訪，被問及輝達（NVIDIA）GB200伺服器進度；他說，GB200正在開發階段，預計今年9月量產，因為是全新架構，很多客戶尤其雲端服務供應商（CSP）的需求量很大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談到伺服器缺料狀況，楊麒令坦言，原本預估5、6月可以緩解，目前看起來要等到下半年。廣達伺服器出貨第2季會比第1季好，下半年更好，今年將逐季增溫，全年仍維持雙位數成長看法；AI伺服器去年比重約2成多，今年會成為major share（主要占比）。

針對擴廠計畫，楊麒令表示，近2年在海外擴產「如火如荼進行」，今年會持續擴充美國2座廠和歐洲德國廠，持續增加海外組裝產能。泰國廠還在評估是否建置伺服器主機板組裝（L6）產線，須觀察美中角力如何變化，等今年底美國總統選舉結束後，可能會有更明確方向。（編輯：楊凱翔）1130423