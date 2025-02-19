AI伺服器大廠赴美生產 鴻海、廣達領先布局

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（中央社記者吳家豪、張建中台北19日電）美國總統川普將對墨西哥等國加徵關稅，台廠加速推動赴美生產，以德州為首選。綜觀代工廠在美布局，以鴻海耕耘最久，廣達已有2座廠區可因應客戶需求擴產，緯創近期對德州廠進行建物改良，英業達和仁寶都優先考慮落腳德州。

電電公會理事長李詩欽近期率7家人工智慧（AI）伺服器廠赴美討論土地和稅務條件，許多以德州為首選，預計在美國總統川普上任百天、5月左右，會有1家以上的AI伺服器廠商宣布加碼投資德州。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，川普關稅政策主要希望製造業回流美國，鴻海集團為呼應美國製造，會與夥伴在美國幾個地方新設據點，相關安排陸續進行中，目前關稅變數對鴻海集團影響不大。

鴻海在美國德州設有據點，去年公告購買新廠房和設備，已展開布局。鴻海子公司投資3303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。產業人士分析，鴻海主要為擴充AI伺服器產線，服務北美客戶。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令1月2日在尾牙旺年會受訪指出，過去2年廣達海外擴產幾乎都在美國，目前在加州、田納西州設有工廠，布局相對較早，可因應客戶需求擴產，「我想我們的壓力比較小」。

緯創去年12月20日公告多項海外投資議案，其中，為因應AI伺服器售後服務，擬於2500萬美元（約新台幣8.17億元）之內，對美國德州廠房進行建築物改良。

英業達總經理蔡枝安日前受訪也提到美國製造布局，由於伺服器產品體積較大且相當昂貴，不易運送到美國，需評估設立後段組裝產線。英業達原本在墨西哥有設廠生產伺服器、筆記型電腦、車用電子等產品，墨西哥廠離美國很近，如果要在美國設廠，生產線可以很快搬遷過去。

蔡枝安強調，英業達已調查過美國幾處地方，德州是可能設廠地點之一，原因是距離墨西哥近，電力供應也相對充足。如果新廠重新架設電力，至少需半年以上，若具備現有電力就容易許多。

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仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）先前透露，已與美國幾個州進行討論，尤其是南部地區，德州是領先的候選地點之一，主要因為當地電力基礎設施完善，是美國唯一擁有獨立電網的州。仁寶會繼續評估，但尚未做出任何決定。

和碩共同執行長鄧國彥說，目前海外據點包括印尼、越南及墨西哥，都把廠區擴充得很大，人員也都配置好，很多東西跟成本和客戶意向有關，會怎麼做還沒確定。墨西哥新廠預計今年4月投產，美國則還在評估中。（編輯：張均懋）1140219