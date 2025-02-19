加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

AI伺服器大廠赴美生產 鴻海、廣達領先布局

2025/2/19 17:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪、張建中台北19日電）美國總統川普將對墨西哥等國加徵關稅，台廠加速推動赴美生產，以德州為首選。綜觀代工廠在美布局，以鴻海耕耘最久，廣達已有2座廠區可因應客戶需求擴產，緯創近期對德州廠進行建物改良，英業達和仁寶都優先考慮落腳德州。

電電公會理事長李詩欽近期率7家人工智慧（AI）伺服器廠赴美討論土地和稅務條件，許多以德州為首選，預計在美國總統川普上任百天、5月左右，會有1家以上的AI伺服器廠商宣布加碼投資德州。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，川普關稅政策主要希望製造業回流美國，鴻海集團為呼應美國製造，會與夥伴在美國幾個地方新設據點，相關安排陸續進行中，目前關稅變數對鴻海集團影響不大。

鴻海在美國德州設有據點，去年公告購買新廠房和設備，已展開布局。鴻海子公司投資3303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。產業人士分析，鴻海主要為擴充AI伺服器產線，服務北美客戶。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令1月2日在尾牙旺年會受訪指出，過去2年廣達海外擴產幾乎都在美國，目前在加州、田納西州設有工廠，布局相對較早，可因應客戶需求擴產，「我想我們的壓力比較小」。

緯創去年12月20日公告多項海外投資議案，其中，為因應AI伺服器售後服務，擬於2500萬美元（約新台幣8.17億元）之內，對美國德州廠房進行建築物改良。

英業達總經理蔡枝安日前受訪也提到美國製造布局，由於伺服器產品體積較大且相當昂貴，不易運送到美國，需評估設立後段組裝產線。英業達原本在墨西哥有設廠生產伺服器、筆記型電腦、車用電子等產品，墨西哥廠離美國很近，如果要在美國設廠，生產線可以很快搬遷過去。

蔡枝安強調，英業達已調查過美國幾處地方，德州是可能設廠地點之一，原因是距離墨西哥近，電力供應也相對充足。如果新廠重新架設電力，至少需半年以上，若具備現有電力就容易許多。

google news透過 Google News追蹤中央社

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）先前透露，已與美國幾個州進行討論，尤其是南部地區，德州是領先的候選地點之一，主要因為當地電力基礎設施完善，是美國唯一擁有獨立電網的州。仁寶會繼續評估，但尚未做出任何決定。

和碩共同執行長鄧國彥說，目前海外據點包括印尼、越南及墨西哥，都把廠區擴充得很大，人員也都配置好，很多東西跟成本和客戶意向有關，會怎麼做還沒確定。墨西哥新廠預計今年4月投產，美國則還在評估中。（編輯：張均懋）1140219

#AI
#川普
#仁寶
#伺服器
#和碩
#英業達
#鴻海
#楊麒令
#電電公會
#廣達
#蔡枝安
#伯納多羅
川普
AI伺服器大廠擬加碼德州 三三會憂政府談判難度高川普擴大關稅威脅 亞股收盤走勢分歧
蔡枝安
英業達評估美國製造 蔡枝安：德州是可能地點之一英業達攜手恩智浦成立實驗室 車用事業拚倍數成長
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
是方連7年獲利創高 邵泓嘉：3大關鍵引擎驅動
19
更多編輯台推薦新聞：