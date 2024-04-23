更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

光鼎生技去年每股賺1.42元 擬額配發股利1.5元

2024/4/23 20:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北23日電）核酸產業技術服務及儀器開發商光鼎生技今天董事會通過2023年財報稅後純益新台幣3774萬元，年減38.39%，每股稅後純益1.42元；擬每股配發現金股利0.2元與股票股利1.3元，合計1.5元股利。

光鼎生技表示，部分股票股利是透過資本公積發放，股東可免課所得稅。今年的股利政策是兼顧回饋股東，以及未來上市櫃股權規劃所做的綜合考量，也希望展現對未來營運前景的信心。

由於全球經濟成長放緩、加上地緣政治的干擾，去年多數醫材檢測同業的營收明顯衰退，光鼎生技2023年營收為2.28億元，年減1.35%，光鼎生技表示，通路與品牌布局的效益持續展現，歐美經銷商家數逐步擴增，抵銷對營運的衝擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

隨著優化後的全自動分析儀Qsep Ultra已於今年開始出貨，加上台灣、美國等地的市場需求回溫，激勵光鼎生技今年第1季營收為4142萬元，創歷年同期新高，年增4.18%。

展望未來，光鼎生技表示，持續以科研、基因檢測、臨床診斷等三大應用拓展為主。今年起雙研發團隊將更聚焦液態活檢、精準醫療、日常大健康等三大領域，開發相關新品，並擴大進軍包括食安、寵物病原及核酸鑑定相關等日常生活應用市場，預期在新產品與新客戶的挹注下，樂觀看待今年營運表現。（編輯：張良知）1130423

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.59