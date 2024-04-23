建商推案信心降溫 建築融資年增率探逾6年新低

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（中央社記者謝方娪台北23日電）在各部會聯手打炒房、通膨推升建材成本下，建商推案態度趨於保守。金管會今天公布，截至今年3月底止，國銀建築貸款年增率已連7個月降溫至4.03%，至少下探自2017年12月有逐月統計以來新低。

金管會今天公布本國銀行不動產放款概況，截至今年3月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額（含催收款）達新台幣10兆1687億元，年增率走高至8.58%，探近21個月新高。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，主因財政部推動新青安貸款政策，及隨建案興建完工，土建融轉分戶房貸所致。

不過，有「建商推案信心指標」之稱的國銀辦理建築貸款餘額（含催收款），3月底達3兆6601億元，年增率僅4.03%，不僅連7個月降溫，更創至少2017年12月有逐月統計以來新低。

林志吉觀察，影響建築融資熱度的主因，仍是各部會推動健全房地產政策，加上通膨推升建材價格上漲，導致建商推案態度趨於審慎保守。

若檢視不動產放款品質，截至今年3月底止，國銀購置住宅貸款逾放餘額達63.3億元，逾放比連10個月持平於0.06%，國銀建築貸款逾放餘額降至11.38億元，逾放比月減0.01個百分點、降至0.03%。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

金管會今天同步揭露，截至今年3月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，辦理住宅建築及企業建築放款總額增至14.34兆元，月增0.1兆元，存款總餘額及金融債券發售額升至54.24兆元，月增0.54兆元。

按銀行法第72條之2規定設算，今年3月底銀行不動產放款平均比率續降至26.43%，月減0.09個百分點。

就個別銀行檢視，比率在29%以上銀行降至0家，為2023年8月以來首見，比率在28%至29%區間的銀行達3家，月增1家，比率在27%至28%的銀行共5家，月減1家。（編輯：楊蘭軒）1130423