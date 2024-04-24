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中鋼推動低碳煉鋼 運用AI智能模組打造智慧高爐

2024/4/24 10:12
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（中央社記者賴言曦台北24日電）中鋼積極耕耘節能減碳，利用AI（人工智慧）打造智慧高爐，透過智能模組掌握生產製程，每年可降低新台幣7053萬元成本，並減少4518噸二氧化碳排放。

中鋼2020年啟動二號高爐爐代更新工程，打造出國內首座智慧高爐，並運用物聯網及AI演算法開發27項智能模組，讓高爐煉鐵成為可透視、能預知及易掌控的生產製程。

為進一步降低碳排放，中鋼近期投入低碳煉鐵製程技術研發，展開高爐添加低排碳原料「熱壓鐵塊」（Hot Briquetted Iron, HBI）試驗，經投料結果顯示，每加1噸熱壓鐵塊約可減少1.53噸二氧化碳排放，證實高爐添加還原鐵是有效的碳中和路徑。

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中鋼表示，依照熱壓鐵塊投入高爐的反應情形，中鋼在煉鐵智慧平台搭配開發變料配渣智能模組，可因應高爐大量添加低排碳原料的生產數據，即時計算變料配渣方案，以穩定高爐運作。

展望未來，中鋼表示，將持續發展其他低碳煉鐵技術，例如高爐鼓風嘴噴吹富氫氣體取代噴煤，並深化AI技術於各生產製程環節的應用，務實推進2050年碳中和的各階段減碳目標。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130424

#中鋼
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