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德儀展望樂觀 法人：整體類比IC回溫訊號需再觀察

2024/4/24 13:00
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（中央社記者張建中新竹24日電）類比IC龍頭廠德州儀器營運展望優於預期，盤後股價勁揚逾7%。外界預期類比IC市場回溫，激勵台系類比IC族群今天股價上揚，矽力-KY更是強攻漲停，不過法人分析，台系類比IC耕耘領域不盡相同，例如Typc-C需求依舊疲弱，是否能解讀整體類比IC景氣回春，需再觀察。

隨著工業市場需求回溫，德儀預期第2季營收將達36.5億至39.5億美元，優於市場預估的37.8億美元，激勵盤後股價大漲逾7%。

矽力-KY今天股價表現強勁，攻上漲停，達378元，上漲34元。其餘類比IC廠致新盤中達281元，上漲10元；力智達275元，上漲21.5元；來頡達150元，上揚7.5元。

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法人表示，矽力產品線與德儀重疊性高，今天股價表現強勁，但其他台系類比IC廠主攻市場與德儀不盡相同，各應用市場狀況也有差異，如個人電腦市場溫和復甦，Type-C傳輸介面市場仍未見起色，各家廠商營運回溫情況將不同調。

致新和力智與個人電腦市場關聯程度高，第1季業績同步較去年第4季成長。來頡因Typc-C需求疲弱，第1季業績較去年第4季下滑。矽力因中國市場比重高，應留意當地需求回溫情況。（編輯：潘羿菁）1130424

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