財部：穆迪、標普維持台灣主權評等 肯定財政表現

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部今天表示，穆迪信評公司（Moody’s）4月30日確認維持台灣主權信用評等為「Aa3」、展望「穩定」，標普（Standard ＆ Poor’s）也於同日指出，台灣主權信用評等為「AA+」、展望「穩定」，肯定台灣穩健財政管理及堅實財政韌性。

財政部發布新聞稿指出，穆迪認為台灣持續恪遵財政紀律及減少政府債務，提升財政效能；且有效債務管理維持債務結構穩定，有助長期財政健全。

財政部指出，標普表示儘管台灣政府支出可能因高齡化及基礎建設需求持續增加，但受惠於強勁稅收成長，財政狀況良好，預測未來3年各級政府債務淨額占GDP比率將維持穩定趨勢，有助政府強健財政表現。

財政部表示，標普預測，台灣受惠於全球電子產品需求回升，帶動製造業出口及旅遊業復甦推動民間消費增加，2024年經濟成長率將由2023年1.3%提高至3%。

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財政部指出，標普及穆迪均認為，台灣半導體產業發展活絡且具高度競爭力，在全球半導體供應鏈居關鍵領導角色，且人工智慧、高速運算、5G、大數據分析及電動車輛等領域蓬勃發展，可望從積體電路長期發展中持續受益，支持台灣經濟發展韌性及競爭力。

財政部表示，2024年全球經濟預期呈溫和成長，但仍受地緣政治風險、通貨膨脹壓力及緊縮性貨幣政策遞延效應等因素影響，存在高度不確定性，財政部將持續審慎管理國家財政及嚴守財政紀律，並將於兼顧財政穩健及經濟發展下，努力推動各項財政業務，共同打造台灣永續發展堅韌基礎。（編輯：張均懋）1130501