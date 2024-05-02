力積電銅鑼新廠啟用 總統：向世界展現台灣產業實力

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（中央社記者張建中苗栗2日電）力積電銅鑼新廠今天落成啟用，總統蔡英文表示，恭喜力積電，也感謝力積電，向世界展現台灣產業實力，這座晶圓廠歷經疫情挑戰，能夠順利完工啟用，凸顯台灣半導體產業強大韌性。

蔡總統說，台灣半導體產業是台灣的過去、現在和未來，去年半導體產值新台幣4.3兆元，就業人數超過20萬人，是驅動台灣經濟成長、促進產業創新的重要動力。

總統表示，過去8年，政府全力推動5加2產業創新計畫及6大核心戰略產業，就是要以台灣半導體產業優勢，帶動數位革命及智慧創新，確保台灣在全球科技生態系中的領先地位。

蔡總統說，台灣半導體產業除了在台灣持續深耕最新製程技術及記憶體研發，也要走向世界，在全球人工智慧（AI）及高科技發展中貢獻關鍵力量。

除了將最高階的半導體技術留在台灣，人才培育也是重要一環，總統表示，2022年開始，政府投入24億元經費，補助大專院校設置產業人才與技術培育基地。

蔡總統說，感謝力積電響應政府政策，出資協助台灣多所大學成立半導體研究學院，透過集結產官學力量，培育高科技人才，促進國家重點領域發展，提升台灣產業競爭力。

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總統表示，隨著AI帶來各項應用，全球產業將面臨快速變革，台灣半導體產業地位將會更加關鍵，政府會持續努力優化產業環境、培育人才，並鼓勵國內外企業在台灣投資合作，提升台灣半導體技術能量。

蔡總統說，期待政府與民間共同努力下，提高半導體供應鏈在地完整性，維持台灣半導體的優勢地位，創造下一個科技美景。祝福力積電銅鑼廠啟用後，為台灣經濟產業培育更多豐富的果實。（編輯：張良知）1130502