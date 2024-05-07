宏碁資訊首季獲利攀同期新高 設越南子公司

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（中央社記者吳家豪台北7日電）宏碁旗下數位雲端服務商宏碁資訊受惠於企業上雲需求攀升，今天公布2024年第1季財報，合併營收達新台幣21.7億元，年增近2成，創歷年同期新高；營業利益及稅後淨利均年增近2成，每股盈餘3.45元，登上同期新高。

宏碁資訊董事會也通過於越南設立子公司，目的為強化供應鏈移轉布局，落實區域化的經營策略，以提供更符合當地的解決方案，掌握企業擴展到東南亞的商機，將有助於擴大業績及獲利的成長動能。

宏碁資訊總經理周幸蓉透過新聞稿表示，隨著生成式AI（人工智慧）技術不斷成熟和應用場景擴展需求，已是宏碁資訊在雲端服務中重要的成長引擎。

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針對海外市場布局，周幸蓉說，宏碁資訊已於去年設立中國子公司，持續擴大對台商服務；因應客戶陸續轉至越南投資設廠，對於軟體授權與服務在地化的需求增加，宏碁資訊前往越南市場設立子公司，期許作為加速營運成長的第二曲線。

此外，資訊服務商緯創軟體在大客戶加持下，今天公布4月合併營收約8.53億元，月增3.1%，年增19.7%，暌違3個月再創單月歷史新高；今年前4個月累計營收約32.71億元，年增18.2%，也改寫同期新高。（編輯：翟思嘉）1130507