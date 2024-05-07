防私法人「假宿舍、真豪宅」 內政部祭3大限制

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（中央社記者陳俊華台北7日電）為防止私法人假借員工宿舍名義購置豪宅，內政部預告修正「私法人買受住宅使用之房屋許可辦法」，明定宿舍用途的許可要件，以成屋為原則，禁止取得高價住宅，公司員工人數至少5人以上。

內政部去年修正平均地權條例，新增私法人購屋許可制。但台灣民眾黨立委黃國昌4月在立法院內政委員會質詢時指出，有公司以員工宿舍為名義，買賣豪宅；內政部長林右昌當時說，「這是不容許的，是在鑽漏洞」。

內政部4月29日預告修正「私法人買受住宅使用之房屋許可辦法」，新增3項規定。第一，因預售屋無法立即提供公司作為宿舍使用，因此增訂私法人申請買受房屋，以成屋為原則。如有大量遷廠需求可購置預售屋，或配合私法人營運需求規劃期程，有買受新建成屋或預售屋者，可例外依個案需求情形，申請許可。

第二，考量一般社會通念，高價住宅作為宿舍使用顯不合理，因此條文中增訂，禁止購置高價住宅作為宿舍使用。第三，私法人經常僱用員工人數，應為5人以上，而經常僱用員工，指私法人具長期穩定僱用員工事實，因此私法人須成立並投保1年以上。草案也明定，修正條文自發布日施行。

內政部說，該案是為落實私法人購買住宅許可制立法意旨，以利健全不動產交易市場，落實居住正義的重要事項，且為解決現行實務執行時所產生爭議，有即刻透過修正相關規定的急迫性，因此縮短預告期間為15日。

內政部表示，對於公告內容有任何意見或修正建議者，可在5月14日前洽詢內政部地政司。（編輯：謝佳珍）1130507