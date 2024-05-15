電信三雄秀資安戰力 打造韌性防護網

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（中央社記者江明晏台北15日電）台灣資安大會正在進行，電信三雄均參展大秀資安戰力，中華電信集團建構「韌性網路」、「數位平權」以及「航向國際」資安3大核心；台灣大展出4大資安服務；遠傳由旗下數聯資安參展，遠傳也深入剖析民生資安防護漏洞。

CYBERSEC 2024台灣資安大會14日開幕，中華電信集團參展，分享多元資安解決方案，從側翼攻擊、Zero-Day漏洞、端點防護、邊界防禦、資安監控等不同面向，提出企業資安防護的整體因應對策。

中華電發布新聞稿指出，董事長郭水義強調，中華電集團建構「韌性網路信任資安」，除了建設綿密海纜陸纜、中高低軌衛星、微波等多元網路提高通訊韌性，也積極提供安全、可信任的資安服務。

郭水義表示，中華電信集團持續推出自主研發的整體資安服務，達成捍衛數位國土的政策，內外兼顧，成為台灣全民資安強力後盾；中華電信集團並積極將資安業務推廣範圍拓展至海外，讓台灣自主研發的資安產品逐步站穩全世界，航向全球資安市場。

台灣大第3度參展資安大會，以「數位信任x資安韌性」為主題，展出研發的「反詐戰警企業版」、「反詐戰警個人版」、「安心Call」、「社交工程演練」等4大資安服務。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，突破的AI技術帶來許多新興應用，同時也形成詐騙溫床，加劇企業資安環境的風險與壓力，落實資安為企業的共同議題，也直接影響企業的營運與獲利。

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台灣大哥大「反詐戰警企業版」透過AI偵測勒索軟體、偵測混淆性釣魚網站，已偵測超過1.3億個可疑網域，更為上百家來自零售、物流及電子商務等企業偵測詐騙偽冒。「安心Call」隱碼服務已在3年內大幅降低相關詐騙事件超過90%，保護近2000萬筆通話。

遠傳旗下數聯資安也參展資安大會，遠傳分析全年度民生資安防護數據中發現，以「冒稱知名企業、機關發送簡訊與郵件，假借索取身分認證等理由竊取個資，誘騙民眾點擊的「網路釣魚威脅」最為嚴重，其他常見的詐騙名目還包括水費、電費、汽燃費、罰單等逾期通知，或是聲稱網購重複下單、誘導取消操作等「偽帳單／罰單詐騙」；而「間諜軟體、惡意軟體」也是國人常遭受威脅的攻擊項目。（編輯：郭無患）1130515